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В МОЗ будут иницировать усиление контроля за соблюдением карантина

В Украине - новая вспышка COVID-19.

19 июня 2020, 10:03
карантин,люди
За выполнением карантинных мер в Украине будут следить/ УНИАН

После ряда антирекордов по количеству новых случаев заражения коронавирусом в Украине Минздрав будет инициировать усиление контроля за выполнением карантинных мер.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, 19 июня.

По словам главы МОЗ, его ведомство инициирует максимально жесткий контроль относительно соблюдения теми или иными заведениями условий карантина. В частности, речь идет о транспорте, в котором люди не одевают маски, а также о супермаркетах, в которых не соблюдается социальная дистанция.

"Мы считаем, что должны жесткие ограничения вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В том числе, например, ночных клубов", - заявил Степанов.

Тем временем в Минздраве сообщили, что за две недели статистика по 300-400 инфицированных в сутки увеличилась до более 900. В МОЗ заявили, что ситуация крайне серьезная.

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Как сообщал Главред, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, где украинцам в условиях пандемии коронавируса можно не носить маску, а где без нее не обойтись.

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