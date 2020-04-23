Скачок заболеваемости СOVID-19 в Украине: в МОЗ назвали главную причину

Коронавирус заразил более семи тысяч людей в Украине / Reuters

По состоянию на 23 апреля в Украине диагноз коронавирус подтвердили у более семи тысяч человек. Причем за посление сутки в стране был установлен антирекорд по числу новых инфицированных - 578 новых случаев.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в Украине нарушениями карантина во время Пасхальных праздников.

"За прошедшие сутки заболело 578 человек. Из них – 44 ребенка и 123 медработника. Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это стало последствием, в том числе, нарушения карантина в Вербное воскресенье и непосредственно на Пасху", – сказал глава МОЗ на брифинге 23 апреля.

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Как сообщал Главред, по состоянию на 23 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 7 170 человек. Больше всего новых случаев заражения было обнаружено в Черновицкой области (+87), Киевской области (+61, и в городе Киев +70), Ивано-Франковской области (+55).

Напомним, из-за коронавируса в нашей стране введен карантин, власти его продлили во второй раз - теперь ограничительные меры действуют до 11 мая. Пик коронавируса в Украине ожидается 3-8 мая.