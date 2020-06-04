Всплеск новых заражений COVID-19 в Украине: в МОЗ назвали причину

Украинцы не соблюдают рекомендаций МОЗ, заявил Степанов/ УНИАН

По состоянию на четверг, 4 июня, количество зараженных китайским коронавирусом в Украине превысило психологическую отметку в 25 тысяч человек. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге объяснил, в чем причина роста новых случаев заболевания.

По его словам, украинцы стали чаще заражаться COVID-19 из-за несоблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения. Еще одной причиной он назвал ослабление карантинных ограничений.

"Действительно, за снятием карантинных ограничений (стоит увеличение числа зараженных, - ред.), но с другой стороны надо придерживаться рекомендаций Минздрава", - заявил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев СOVID-19 зарегистрировано во Львовской и Житомирской областях, а также в Киеве.

"За прошедшие сутки был проведен 14 301 тест, из них 10563 - исследование методом ПЦР, а также 3738 ИФА-тестов. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 85, Житомирской области - 53, а также в городе Киев - 77", - сказал Степанов.

Он отметил, что с начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 25411 человек, из которых 4 888 - медицинские работники.

Коронавирус в Украине 4 июня - карта / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 3 июня нашли у 24 тысяч 823 человек, выздоровели 10 тысяч 440 человек, а скончались 735 человек. За сутки вирус диагностировали у 483 человек.