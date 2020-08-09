COVID-19 никуда не уходит: в МОЗ назвали регионы-лидеры по числу больных коронавирусом

В Украине пять регионов стали лидерами по уровню заболевания COVID-19 / УНИАН

По состоянию на утро воскресенья, 9 августа, коронавирус в Украине заразил почти 81 тысячу людей. Больше всего случаев заражения COVID-19 обнаружили в Киеве, во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской областях и на Буковине.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Киев – 120, Львовской области – 125, Ивано-Франковской области – 124, Харьковской области – 123, Черновицкой области – 104 и Одесской области – 96", – отметил глава Минздрава.

Степанов обратился к украинцам с призывом заботиться о своем здоровье и не пренебрегать мерами безопасности.

"Вы видите, что количество людей, заболевших COVID-19, стремительно растет. Вы видите, что он (коронавирус, - ред.) никуда не уходит. Если сравнить цифры, которые у нас были по заболеваемости в начале июня, в середине июня, и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти в 2,5 раза", – сказал глава Минздрава.

"Еще раз призываю вас не относиться легкомысленно к коронавирусной болезни. Она рядом, она в Украине. И каждый день болеют новые люди. Каждый день госпитализируются люди и каждый день умирают. Не пренебрегайте, пожалуйста, всеми правилами, имеющимися от Минздрава. Будьте здоровы!", - добавил Степанов.

Как сообщал Главред, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что хочет усилить контроль за карантином в Украине. Причина в том, что заболеваемость коронавирусной болезнью продолжает расти.