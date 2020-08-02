В МОЗ назвали уровень смертности от COVID-19 и области, где чаще умирают

В МОЗ назвали уровень смертности от коронавируса / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время стал активно распространятся – в стране ежедневно фиксируют минимум 1000 новых случаев заражения. При этом общий показатель летальности от Covid-19 по Украине составляет 2,4%.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ.

По информации, наивысший уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области. Потом идут Черкасская и Закарпатская области.

"Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях", - сказано в сообщении.

Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 2 августа, в Украине официально зафиксировали 72 168 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в Украине поставили +1112 диагнозов.

Злая болезнь убила в Украине 1725 граждан, за сутки скончались +16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 235 человек, всего – 39 543.

Читайте такжеCOVID-19 уже не тот: врач рассказала, как изменились симптомы коронавируса в УкраинеНапомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине обострилась ситуация с COVID-19.

"Рост количества случаев заболеваемости в Украине вызван ослаблением карантинных мероприятий", - сказал Ляшко в ходе брифинга 1 августа.

По его словам, Украина опять вышла на определенное "плато".

"Украина с 8 по 27 июля находилась на так называемом "плато" в отношении процентов выявленных случаев по сравнению с тестированием. Если мы посмотрим на количество тестирований, то оно у нас ежедневно растет. И за вчера мы сделали рекордное количество тестирований ПЦР", - заявил он.