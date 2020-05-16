Массовое тестирование украинцев на COVID-19: в МОЗ назвали условия

В Украине было зафиксировано более 17 тысяч случаев заражения / Reuters

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал условия, при которых в Украине начнется массовое тестирование на коронавирус COVID-19.

По его словам, тестирование, или так называемый иммуно-ферментный анализ, станет доступен в Украине в двух случаях.

"Первое - министр здравоохранения должен подписать соответствующий приказ, в котором будут четко прописаны алгоритмы тестирования и использования результатов тестирования в зависимости от уровня обнаруженных тел и иммуноглобулинов в крови и биологическом материале, который будет исследоваться", - сказал Ляшко в эфире ТСН.

Также, по словам санитарного врача, этот процесс будет зависеть от наличия данных тестов в Украине.

"Мы говорим о массовости этого тестирования в конкретном понимании слова "массовость" - оно будет доступнее, чем метод ПЦР, поскольку способность лабораторий нашего государства проводить такое тестирование - около миллиона тестов в сутки. Главное - чтобы они присутствовали и использовались для проведения этого тестирования. В то же время для диагностической цели будет использоваться тестирование в случае, если будет характерная клиническая картина и тест будет положительным по двум иммуноглобулинам", - резюмировал Ляшко.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко высказал мнение, что накануне второй волны коронавируса в Украине необходимо провести массовую вакцинацию от гриппа. Поскольку существует риск, что Covid-19 может усугубить сезонные заболевания.