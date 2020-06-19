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В МОЗ объяснили, где украинцам можно не носить маску

Виктор Ляшко также напомнил о необходимости регулярно мыть руки и обрабатывать их санитайзером.

19 июня 2020, 09:15
коронавирус, перчатки, маска
Перчатки можно не надевать / Фото pixabay.com

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, где украинцам в условиях пандемии коронавируса можно не носить маску, а где без нее не обойтись.

В частности, по его словам, на улице можно ходить без маски, но в общественном помещении нужно обязательно ее надеть. Об этом главный санврач сказал в эфире 1+1.

Ляшко напомнил, что Всемирная организация здравоохранения подтвердила необходимость носить маски, поскольку каждый может считаться потенциально инфицированным коронавирусом.

"Мы не говорим о ношении масок на улице. Да, на улице мы сегодня можем ходить без маски. Но заходя в общественное здание, мы должны надевать маску на лицо, прикрывая органы дыхания", – сказал Ляшко.

Кроме того, врач напомнил о необходимости регулярно мыть руки и обрабатывать их санитайзером. А вот перчатки, по его словам, можно не надевать.

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Как сообщал Главред, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не отказываться от ношения масок на фоне ослабления карантина в мире.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что в регионах и местах с высокими темпами распространения коронавируса без масок не обойтись.

В частности, носить медицинские маски просто необходимо там, где не получается соблюдать физическую дистанцию: в магазинах, общественном транспорте и иных людных местах. Особенно это касается людей 60 лет и старше, а также тех, у кого есть хронические заболевания.

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