В МОЗ объяснили, как прививка от гриппа поможет во время эпидемии COVID-19

Украинцев призвали вакцинироваться от гриппа перед началом нового эпидемического сезона.
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко посоветовал украинцам вакцинироваться от гриппа перед началом нового эпидемического сезона.
По его словам, прививка от гриппа не поможет стопроцентно избежать инфицирования коронавирусом COVID-19, но при этом обезопасит человека от двойного заражения этими вирусами, заявил Ляшко на брифинге.
Он привел пример Бразилии и Мексики. Так как сейчас в этих странах зима, то продолжается сезон заболеваний гриппом и ОРВИ. На фоне этого происходит и значительное увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе и летальных.
"Поэтому мы призываем всех вакцинироваться от гриппа для того, чтобы исключить возможность, когда человек одновременно будет инфицироваться и гриппом, и коронавирусом. Для того, чтобы уменьшить загруженность системи здравоохранения", – отметил главный санврач.
По его словам, своевременная профилактика позволит украинцам меньше страдать от простудных заболеваний.
"Это наш вклад в сдерживание, уменьшение количества случаев инфекционных болезней, которые будут фиксироваться во время сезонного эпидемического роста гриппа и гриппоподобных заболеваний, в том числе и коронавируса, который у нас случается с октября по апрель", – резюмировал Ляшко.
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Как сообщал Главред, по состоянию на вторник, 4 августа, в Украине зафиксированы 74 219 случаев заражения китайским коронавирусом.
По сравнению со 3 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 061.
Жертвами COVID-19 стали 1 764 человека (+26 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 40 613 человек (+737 за сутки).