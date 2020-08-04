В МОЗ объяснили, как прививка от гриппа поможет во время эпидемии COVID-19

Вакцинация от гриппа обезопасит человека от двойного заражения / Фото: zt-rada.gov.ua

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко посоветовал украинцам вакцинироваться от гриппа перед началом нового эпидемического сезона.

По его словам, прививка от гриппа не поможет стопроцентно избежать инфицирования коронавирусом COVID-19, но при этом обезопасит человека от двойного заражения этими вирусами, заявил Ляшко на брифинге.

Он привел пример Бразилии и Мексики. Так как сейчас в этих странах зима, то продолжается сезон заболеваний гриппом и ОРВИ. На фоне этого происходит и значительное увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе и летальных.

"Поэтому мы призываем всех вакцинироваться от гриппа для того, чтобы исключить возможность, когда человек одновременно будет инфицироваться и гриппом, и коронавирусом. Для того, чтобы уменьшить загруженность системи здравоохранения", – отметил главный санврач.

По его словам, своевременная профилактика позволит украинцам меньше страдать от простудных заболеваний.

"Это наш вклад в сдерживание, уменьшение количества случаев инфекционных болезней, которые будут фиксироваться во время сезонного эпидемического роста гриппа и гриппоподобных заболеваний, в том числе и коронавируса, который у нас случается с октября по апрель", – резюмировал Ляшко.

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Как сообщал Главред, по состоянию на вторник, 4 августа, в Украине зафиксированы 74 219 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению со 3 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 061.

Жертвами COVID-19 стали 1 764 человека (+26 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 40 613 человек (+737 за сутки).