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В МОЗ объяснили, почему Европа не открыла границы с Украиной

В Украине - 58 активных больных на 100 тыс. человек.

14 июля 2020, 12:26
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко / segodnya.ua

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему Европа не открыла границы с Украиной, однако наша страна открыта для всех.

Об этом он рассказал в интервью изданию Сегодня.

По словам Ляшко, до того как в Украине подготовили постановление, в странах ЕС еще обсуждали, как они будут открывать границы.

"Они говорили об ограничениях для стран, где более 40 активных больных на 100 тыс. жителей. Именно эту норму и мы использовали и поделили страны на "красную" и "зеленую" зону. Но страны ЕС не согласовали эту позицию. Затем они 1 июля согласовали норматив 16 больных на 100 тыс. населения, а у нас - 26 из-за вспышки, когда у нас в день было 900-1000 новых больных. На сегодня страны ЕС закрыты для путешествий, а рабочие и дипломатические каналы работают", - рассказал санврач.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 14 июля: число зараженных приближается к отметке в 55 тысячЛяшко также отметил, что если говорить об активных случаях, то в Украине - 58 активных больных на 100 тыс. человек.

"Если мы говорим о последних двух неделях, то на 2 июля у нас 26 на 100 тыс. человек", - добавил он.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, в какие страны разрешен въезд украинцам во время карантина из-за коронавируса 2020. В частности, за прошедшую неделю перечень пополнили две страны – теперь это всего 25 государств.

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