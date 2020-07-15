Без температуры и маски для родителей: в МОЗ назвали условия работы школ

Коронавирус в Украине - в МОЗ рассказали, как будут работать школы / Фото: УНИАН

Коронавирус в Украине внес свои коррективы и в работу украинских школ. В частности, для детей и работников станет обязательным температурный скрининг.

"Могу сказать, что будет обязательно измеряться температура работников и детей. При температуре 37,2° и выше ни работники, ни дети к работе и учебе допускаться не будут. Родители, которые приводят детей в школу, должны пользоваться масками, когда заходят в школу", – рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он добавил, что в школах обязательно должны иметься в наличии антисептики. А детям вменяется в обязанность этими антисептиками пользоваться.

Эти правила еще будут дорабатываться. Однако уже на следующей неделе Минздрав надеется подать их на утверждение в Кабмин.

Ранее в Минздраве рассказали, будут ли школьники учиться в две смены. Власти продолжают заниматься разработкой правил обучения в школах в условиях карантина.

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что учебный год для школьников должен начаться 1 сентября. Однако с форматом обучения в связи с коронавирусной угрозой возникают вопросы, поэтому в Минздраве и Минобразования рассматривают различные сценарии.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко уже анонсировал переход столичных школ на дистанционное обучение.