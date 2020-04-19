"Прихожане без масок": в полиции поведали о нарушениях карантина на Пасху

В полиции рассказали о нарушениях правила карантина / ТСН

В Украине с 6 апреля ужесточили правила карантина. Так, сегодня, 19 апреля, в Нацполиции зафиксировали 19 нарушений карантина в церквях на Пасху.

Как пишет пресс-служба ведомства, больше всего правила нарушали в Донецкой области.

В пасхальных службах участвовали 130 тысяч украинцев в 13 568 храмах по всей стране, большинство религиозных мероприятий прошло без нарушений карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что зафиксированы нарушения в 19 храмах, где на службе было более 10 прихожан без масок.

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Больше всего нарушали в Донецкой области – четыре случая. В Днепропетровской, Запорожской и Киеве - по два, в Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях - по одному.

"Полицейские составили три административных протокола и открыли уголовное дело. Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения", - сообщил Клименко.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 19 апреля Ковид-19 забрал жизни уже 141 человека. Вылечились от злой уханьской болезни 347 пациентов. Общее число заражений коронавирусом в Украине сегодня составляет 5449. За последние сутки заразу подхватили 343 человека.

Также напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.