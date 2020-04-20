Впервые в Украине: в Ровенской области обнаружили повторные заражения коронавирусом

В Ровенской области - четыре повторных заражения коронавирусом / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус быстро распространяется по территории нашей страны и уносит жизни граждан. Сегодня в Ровенской области было зафиксировано первое в Украине повторное заражение опасным недугом сразу у четверых пациентов

"У четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно", – написал на своей странице в Facebook председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

В областном лабораторном центре добавили, что эти пациенты лечились в больнице три недели. По состоянию на утро 20 апреля в Ровненской области зафиксировали пять новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 312 диагнозов COVID-19.

Коронавирус в Украине

Как сообщила известный доктор Ольга Богомолец, китайский коронавирус, который быстро распространяется по миру и уносит человеческие жизни, может вспыхнуть в Украине с новой силой после майских праздников.

Ранее Главред писал, что за последние сутки в Украине выявили 261 новый случай заболевания китайским коронавирусом. Всего в Украине Ковид-19 убил 151 человека за все время. Вырвались из пасти опасной болезни 359 пациентов.

Общее число случаев заражения в Украине на 20 апреля - 5710.