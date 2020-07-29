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"Мы пока не можем дать ответ ": в СНБО сделали резонансное заявление о COVID-19

29 июля 2020, 14:52

Пандемия COVID-19 внесла колоссальные изменения в жизнь человечества.

Алексей Данилов
Алексей Данилов назвал COVID-19 первой биологической войной / УНИАН

Пандемия COVID-19 – это первая биологическая мировая война, которая затронула всю планету. Пока сложно объяснить, как это произошло и кто виноват в распространении болезни, нанесшей урон всем сферам общественной жизни.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Украина 24.

По его словам, пандемия стала первой биологической войной, от которой пострадали все мировые государства.

"Пандемия внесла свои коррективы. С учетом того, что произошла первая биологическая мировая война..., мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, там "раздувал", но что это первая биологическая война…Почему? Потому что она охватила весь мир. Кто в этом виноват – это вопрос уже второго ряда. Мы на этот вопрос сейчас не можем дать ответ, как это все произошло, но то, что сегодня весь мир страдает от этой болезни, весь мир страдает от этой пандемии - это факт", - сказал чиновник отметив, что коронавирусная инфекция нанесла колоссальный урон экономике, рынку труда, авиационное сфере и туризму.Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире 29 июля: за сутки заразились 257 тысяч человек

При этом Данилов добавил, что при СНБО работает в режиме 24/7 группа, которая занимается мониторингом ситуации распространения коронавирусной угрозы по всему миру. Украина при помощи данных исследований смогла спрогнозировать ситуацию с COVID-19 в Киеве и Львовской области на 95%.

Поэтому, подчеркнул чиновник, в Украине понимают, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса на территории страны и готовы противостоять угрозе.Читайте такжеCOVID-19 нанес еще один удар: в ВОЗ предупредили о социальном взрыве и обратились к странам

Ранее в Минздраве рассказали, как будет действовать новый карантин в Украине и с какими ограничениями вновь столкнутся украинцы.

коронавирус в Украине Covid-19 СНБО Алексей Данилов
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