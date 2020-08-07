У Зеленского рассказали, какие препараты для лечения COVID-19 тестируют в Украине

Данилов верит, что Украина способна обеспечить эффективное лечение COVID-19 / УНИАН

Четыре фармацевтические компании проводят в Украине тестирование препаратов, предназначенных для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Исследования находятся на этапе клинических испытаний.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба координационного органа при главе государства.

Исследования проводят фармкомпании Фармак (препарат Амизон Макс), Борщаговский химико-фармацевтический завод (Корвитин), Биофарма-Плазма (Биовен), а также Интерхим (Амиксин IC).

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, в Украине достаточно ресурсов, чтобы решить эту задачу.

"В Украине достаточное количество высокопрофессиональных специалистов и предприятий фармацевтической отрасли, способных создать необходимые препараты и вакцины для лечения COVID-19", - заверил Данилов.Читайте такжеКомаровский назвал единственный эффективный препарат от коронавируса

Возраст украинцев, которые принимают участие в исследовании – от 18 до 65 лет. Люди старше 65 лет также участвуют в испытании препаратов Биовен и Корвитин.

На данный момент вышеуказанные препараты не входят в список рекомендаций для лечения COVID-19. Они будут доступны к применению против коронавируса при условии положительных результатов исследований.

Напомним, 7 августа в Украине установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки на территории страны COVID-19 заразились 1453 украинца.