В ВОЗ объяснили, почему в Украине ухудшились показатели по ситуации с COVID-19

В ВОЗ призвали украинцев соблюдать правила карантина / УНИАН

В Украине выросли показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с тем, что государство стало проводить больше тестов на выявление COVID-19, а сами украинцы перестали придерживаться профилактических мер.

Об этом рассказал глава представительства Всемирной организации здоровья в Украине доктор Ярно Хабихт в интервью РБК-Украина.

По его словам, Украина теперь проводит больше тестов на коронавирус. В частности, если 3 месяца назад делали только одну тысячу тестирований, то теперь количество ПЦР-тестов достигает показателя в 13 тысяч.

Вторая причина, по мнению доктора, это пренебрежительное отношение украинцев к карантинным мероприятиям. Люди не соблюдают правила социальной дистанции, тем самым подвергая себя потенциальной опасности.Читайте такжеКаким будет карантин в Украине: в Минздраве рассказали об изменениях

Хабихт добавил, что если ситуация будет развиваться подобным образом и в дальнейшем, в Украине возрастет количество заболевших китайской коронавирусной инфекцией.

"Поэтому, если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей", - подчеркнул доктор.

По состоянию на 16 июля в Украине зафиксировано 56 455 случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа китайский вирус подцепили еще 848 украинцев.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что карантин нужно продлить не дольше, чем на месяц, так как украинцы устали от противоэпидемиологических ограничений.