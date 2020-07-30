Вакцина от коронавируса предназначена для 20% украинцев – Ляшко

Коронавирус в Украине - вакцину от Covid-19 получит 20% населения / pixabay.com

Как только вакцина от коронавируса будет готова – ее получит 20% населения Украины. Таковы условия участия Украины в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от Covid-19.

"…Украина получит вакцину в объемах, что покроют 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно. Это позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", – написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Читайте такжеТест на коронавирус – где по какой цене можно сделать в КиевеПо его словам, на сегодня 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований. В то же время по 25 препаратам начались клинические испытания, из них 6 вакцин – максимально приблизились к этапу применения на практике.

Ранее была озвучена цена американской вакцины от коронавируса. Стоимость препарата может измениться, но пока планируется продавать препарат по цене в 50-60 долларов (примерно 1540 грн).

В свою очередь в Минздраве рассказали, когда и сколько украинцев получат вакцину от COVID-19. Ляшко подчеркнул, что Минздрав напрямую контактирует с производителями вакцины, чтобы договориться о поставках препаратов за государственный счет.