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Вирусолог оценила, возможна ли вторая волна Covid-19 осенью

Врач полагает, что новую вспышку спровоцирует начало учебного процесса в школах.

10 июля 2020, 23:26

Алла Мироненко
Алла Мироненко полагает, что вторая волна коронавируса непременно произойдет / УНИАН

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко высказала мнение, что вторая волна эпидемии коронавируса этой осенью вполне вероятна, и ее масштабы во многом будут зависеть от того, сколько людей переболеет сейчас.

"А в том, что вторая волна будет, не дает оснований сомневаться хотя бы тот факт, что осенью дети пойдут в школу, что поспособствует распространению коронавируса. Причем как бы ни был организован их учебный процесс – учеба через день или с обязательным масочным режимом (мне кажется, проследить, чтобы в школе на маленьких детях постоянно были надеты маски, это просто нереально), вирус станет активнее распространяться при активном общении детей", - сказала Мироненко во время чата в Главреде.

По словам специалиста, прояснит ситуацию информация о том, будет ли в стране эпидемия гриппа. Она отметила, что в ВОЗ мониторят ситуацию в государствах Африки и Южной Америки, где сейчас холодное время года. Там вирусологи отмечают резкое сокращения количества заболевания гриппом – осталось 20% от того, что бывало раньше. Ведь поскольку во время карантина многие сидели по домам, а также были закрыты школы, то есть не было передачи гриппа.

Читайте такжеНазваны новые симптомы коронавируса"Все это может привести к отставанию в изменчивости вируса, а также к разнообразию вирусной популяции, но сам вирус никуда не денется насовсем и полностью. Люди же не могут изолироваться каждый в своей скорлупке", - подчеркнула врач.

Медик подытожила, что вторая волна коронавируса осенью у нас очень вероятна.

Как ранее сообщалось, Мироненко рассказала, может ли человек, который уже переболел коронавирусом COVID-19, заразиться повторно.

Напомним, ученые дали неутешительный прогноз относительно того, сформируется ли у человечества коллективный иммунитет к китайскому коронавирусу.

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