Вирусолог рассказала, пойдет ли эпидемия COVID-19 на спад летом

Алла Мироненко дала прогноз относительно ситуации с COVID-19/ УНИАН

В Украине каждый день фиксируются все новые случаи заражения китайским коронавирусом COVID-19. Счет идет на сотни и, кажется, что болезнь не думает отступать.

Однако вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко прогнозирует, что ситуация с эпидемией изменится к лучшему.

"Думаю, что ситуация станет легче: ведь на дворе лето, многие разъедутся по отпускам, люди рассредоточатся, занятий в школах пока не будет. Так что есть все основания ожидать, что ситуация усугубляться не будет в ближайшее время", - сказала медик во время чата на Главреде.

По мнению вирусолога, осложнения ситуации с коронавирусом стоит ждать осенью, когда школьники или студенты пойдут на занятия.

"Если в семье такого ребенка есть бабушки и дедушки, нужно, чтобы эти бабушки-дедушки, для которых заразиться коронавирусом очень опасно, понимали риски и к внуку относились, как к потенциально инфицированному человеку", - посоветовала Мироненко.

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Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 6 июля, в Украине зафиксированы 49 043 случая заражения китайским коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1 262 человека. С начала эпидемии вылечились от коронавируса 21 703 человек.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны просчитали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом до конца лета. Однако пока что украинцев не хотят пугать этими цифрами. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"У нас есть понимание, но я бы не хотел людей этими цифрами пугать. Я могу сказать, что мы подготовлены на сегодняшний день, но людям надо поведение свое привести в норму карантинного периода. И я никому не советую с этим шутить", - сказал он.