Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных

За время эпидемии более 3500 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 скончались.
Коронавирус в Украине начал активно распространяться – в последнее время в стране ежедневно фиксируют более 3000 случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 20 сентября, в Украине официально зарегистрировали 175 678 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +2966 новых диагноза COVID-19.
Опасная болезнь убила в Украине 3557 граждан, за сутки скончался +41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Победили COVID-19 за сутки 758 человек, всего – 77 512.
Коронавирус в мире – статистика на 20 сентября
По состоянию на утро воскресенья, 20 сентября, в мире зарегистрированы 30 685 000 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 955 843 пациента.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 19 сентября в Украине госпитализировали рекордное число больных Covid-19 за сутки – 669 человек.
- 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский связал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране непосредственно с проведением местных выборов в октябре 2020 года.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
- 18 сентября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменении протокола лечения коронавируса. Глава Минздрава уточнил, что изменения протокола лечения коронавируса коснулись расширениях схемы использования лекарственных средств.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.