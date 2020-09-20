Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных

Коронавирус в Украине вошел в азарт / Reuters

Коронавирус в Украине начал активно распространяться – в последнее время в стране ежедневно фиксируют более 3000 случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 20 сентября, в Украине официально зарегистрировали 175 678 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +2966 новых диагноза COVID-19.

Опасная болезнь убила в Украине 3557 граждан, за сутки скончался +41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Победили COVID-19 за сутки 758 человек, всего – 77 512.

Коронавирус в мире – статистика на 20 сентября

По состоянию на утро воскресенья, 20 сентября, в мире зарегистрированы 30 685 000 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 955 843 пациента.

Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее: