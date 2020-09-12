Коронавирус в Украине "вошел в раж" – за сутки три тысячи больных и рекорд по смертям

За сутки скончались +72 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 – это новый рекорд, столько людей в Украине еще не умирало.
Коронавирус в Украине ускорился – в последние несколько недель в стране ежедневно фиксируют более 2000-2500 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине официально зарегистрировали 151 859 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +3103 новых диагноза COVID-19.
Опасная болезнь убила в Украине 3148 граждан, за сутки скончались +72 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 – это новый рекорд, столько людей в Украине еще не умирало.
Победил COVID-19 за сутки 1341 человек, всего – 68 346.
Коронавирус в мире – статистика на 12 сентября
По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в мире зарегистрированы 28 482 600 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки коронавирусом заразились 417 800 человек.
Жертвами злой болезни стали 915 393 пациента (+7 136 за сутки).
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 11 сентября Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обновленное эпидемическое зонирования начнет действовать с понедельника, 14 сентября.
- 11 сентября коронавирус в Украине побил очередной антирекорд – за сутки выявили 3144 больных COVID-19.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.
- 30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.