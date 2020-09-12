Коронавирус в Украине "вошел в раж" – за сутки три тысячи больных и рекорд по смертям

Коронавирус в Украине убил за сутки 72 человека / Reuters

Коронавирус в Украине ускорился – в последние несколько недель в стране ежедневно фиксируют более 2000-2500 случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине официально зарегистрировали 151 859 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +3103 новых диагноза COVID-19.

Опасная болезнь убила в Украине 3148 граждан, за сутки скончались +72 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 – это новый рекорд, столько людей в Украине еще не умирало.

Победил COVID-19 за сутки 1341 человек, всего – 68 346.

Коронавирус в Украине - статистика на 12 сентября / СНБО

Коронавирус в мире – статистика на 12 сентября

По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в мире зарегистрированы 28 482 600 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки коронавирусом заразились 417 800 человек.

Жертвами злой болезни стали 915 393 пациента (+7 136 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика на 12 сентября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее: