Россия прислала на Донбасс бойцов с коронавирусом – разведка

Коронавирус в Украине - война на Донбассе ведется россиянами с Covid-19 / УНИАН

Война на Донбассе продолжается, и российские боевики теперь несут новую угрозу местному населению.

Сюда в ходе ротации войск отправили российских военнослужащих, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны. Офицеры и рядовые с коронавирусом прибыли как в оккупированный Донецк, так и в захваченный Луганск.

"…до 10% среди прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением у них заболевания коронавирус", – сообщили украинские разведчики.

Читайте такжеОтмена самоизоляции для въезжающих из Крыма и Донбасса: главное условие проездаРанее волонтер оценил идею отгородиться Стеной от "ЛДНР". Многим на оккупированном Донбассе попросту некуда уезжать, подчеркнул Юрий Касьянов.

Напомним, в Государственной пограничной службе заявили о необходимости внесения изменений в план реализации проекта Стена, которые бы предусматривали завершение строительства объекта в 2025 году.