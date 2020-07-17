Россия прислала на Донбасс бойцов с коронавирусом – разведка

Война на Донбассе продолжается, и российские боевики теперь несут новую угрозу местному населению.
Сюда в ходе ротации войск отправили российских военнослужащих, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны. Офицеры и рядовые с коронавирусом прибыли как в оккупированный Донецк, так и в захваченный Луганск.
"…до 10% среди прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением у них заболевания коронавирус", – сообщили украинские разведчики.
Читайте такжеОтмена самоизоляции для въезжающих из Крыма и Донбасса: главное условие проездаРанее волонтер оценил идею отгородиться Стеной от "ЛДНР". Многим на оккупированном Донбассе попросту некуда уезжать, подчеркнул Юрий Касьянов.
Напомним, в Государственной пограничной службе заявили о необходимости внесения изменений в план реализации проекта Стена, которые бы предусматривали завершение строительства объекта в 2025 году.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.