Коронавирус в Украине возьмет высоту в 4400 больных за сутки - НАН

Больше всего больных будет в Одесской, Тернопольской, Харьковской областях и в Киеве.
Украина стоит на пороге стремительного роста инфицированных коронавирусом – уже к пятнице, 25 сентября, количество больных Covid-19 составит от 2873 до 4408 случаев при среднем значении 3580 в сутки. Это на 500 больше, чем было на прошлой неделе, заявил вице-президент НАН Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний. Об этом сообщает Обозреватель.
По словам Загороднего, также увеличится смертность - до 60-72 случаев при среднем значении 66 в сутки.
Больше всего больных будет в Одесской, Тернопольской, Харьковской областях и в Киеве.
"Динамика изменения количества новых инфицированных, выздоровевших и активных инфицированных свидетельствует о дальнейшем развитии эпидемии. На прошлой неделе в среднем болело 2959 человек, что где-то на 400 случаев превышало предыдущие показатели. Увеличилось также и количество смертей – где-то на 11 случаев, дойдя до 56 в неделю. Худшие показатели с тестированием на Тернопольщине", – сказал академик.
Загородний подчеркнул, что несколько снизилась смертность среди пожилых людей, но в целом уровень летальности остается на уровне 2%.
Кроме этого, из-за открытия школ с начала сентября и увеличения медицинских проверок, возросло также число инфицированных коронавирусом детей.
"Выздоравливать стали больше – около 1210 в день. Но темпы выздоровления все еще намного меньше темпов роста количества новых инфекций. Вероятно, больше становится здоровых людей, которые фактически выздоровели на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР-тестирование" – уточнил Загородний.
Коронавирус в Украине – о чем говорилось ранее:
- 19 сентября в Украине госпитализировали рекордное число больных Covid-19 за сутки – 669 человек.
- 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский связал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране непосредственно с проведением местных выборов в октябре 2020 года.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
- 18 сентября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменении протокола лечения коронавируса. Глава Минздрава уточнил, что изменения протокола лечения коронавируса коснулись расширениях схемы использования лекарственных средств.