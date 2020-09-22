Коронавирус в Украине возьмет высоту в 4400 больных за сутки - НАН

Коронавирус в Украине идет к новым рекордам / pixabay.com

Украина стоит на пороге стремительного роста инфицированных коронавирусом – уже к пятнице, 25 сентября, количество больных Covid-19 составит от 2873 до 4408 случаев при среднем значении 3580 в сутки. Это на 500 больше, чем было на прошлой неделе, заявил вице-президент НАН Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний. Об этом сообщает Обозреватель.

По словам Загороднего, также увеличится смертность - до 60-72 случаев при среднем значении 66 в сутки.

Больше всего больных будет в Одесской, Тернопольской, Харьковской областях и в Киеве.

"Динамика изменения количества новых инфицированных, выздоровевших и активных инфицированных свидетельствует о дальнейшем развитии эпидемии. На прошлой неделе в среднем болело 2959 человек, что где-то на 400 случаев превышало предыдущие показатели. Увеличилось также и количество смертей – где-то на 11 случаев, дойдя до 56 в неделю. Худшие показатели с тестированием на Тернопольщине", – сказал академик.

Загородний подчеркнул, что несколько снизилась смертность среди пожилых людей, но в целом уровень летальности остается на уровне 2%.

Кроме этого, из-за открытия школ с начала сентября и увеличения медицинских проверок, возросло также число инфицированных коронавирусом детей.

"Выздоравливать стали больше – около 1210 в день. Но темпы выздоровления все еще намного меньше темпов роста количества новых инфекций. Вероятно, больше становится здоровых людей, которые фактически выздоровели на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР-тестирование" – уточнил Загородний.

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