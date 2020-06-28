В Украине впервые госпитализировали рекордное число больных COVID-19

Коронавирус в Украине побил новый антирекорд / УНИАН

Коронавирус в Украине разбушевался. За последние две недели в стране практически ежедневно фиксируют рост случаев заражения. За минувшие сутки госпитализировано 237 человек с диагнозом COVID-19. Это новый коронавирусный антирекорд в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Вместе с тем, за прошедшие сутки 19 пациентов умерли и 233 человек выздоровели.

Кроме того, за вчера зафиксировали 917 новых случаев COVID-19. Всего проведено 641 911 тестирований методом ПЦР.

Добавим, что больше всего новых заражений коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также на Закарпатье.

На Львовщине Covid-19 диагностировали еще у 173 человек, а в Ровенской и Закарпатской областях у 93 и 86 человек соответственно.

Читайте такжеКоронавирус в Украине дал себе волю – за сутки опять более 900 больныхНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за резкого увеличения количества инфицированных возможна нехватка коек в больницах.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", – сказал министр и добавил, что при таком распространении болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй волны, но и третьей.