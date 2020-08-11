Нетипичный коронавирус в Украине: у ребенка впервые зафиксированы опасные симптомы

Коронавирус в Украине впервые стал причиной синдрома Кавасаки у ребенка / Фото pixabay.com

Спустя месяц после того, как врачи выявили среди детей с коронавирусом признаки синдрома Кавасаки – новая мутация вируса добралась и до Украины. Впрочем, само осложнение является нетипичным: синдром Кавасаки обычно поражает детей до пяти лет – а больной украинке уже 6 годиков.

Маленькую пациентку госпитализировали в реанимацию Западноукраинского детского медцентра с жалобами на боли в животе, высокую температуру и опухшие руки и ноги, сообщает газета Експрес. Позднее к этим симптомам добавились высыпания на кистях и ногах, а также признаки сердечно-сосудистой недостаточности.

Читайте такжеВторая волна коронавируса уже началась: Степанов сделал тревожное заявлениеЗа месяц до госпитализации ребенок переболел ОРВИ. Но скорее всего в тот раз врачи просто пропустили у малышки коронавирусную инфекцию Covid-19, так как ПЦР-тест тогда не сделали, а новый тест как раз обнаружил антитела к коронавирусу.

На этот раз девочке поставили диагноз педиатрический мультисистемный воспалительный синдром. В Украине ранее такие случаи еще описаны не были.

Сейчас малышку уже выписали из больницы. Но ей еще предстоит пройти контрольные обследования, чтобы не допустить возможных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

Напомним, по состоянию на 11 августа, в Украине зафиксированы 83 115 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 10 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1158.