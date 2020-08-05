Смертность от COVID-19 в Украине увеличится в разы: врач дал прогноз на осень

Риск попасть в реанимацию или умереть от коронавируса осенью и зимой намного выше, чем летом/ УНИАН

В осенне-зимний период в Украине может быть микс инфекций из COVID-19, ОРВИ и кишечных инфекций, что приведет к увеличению процента тяжелых форм коронавирусной болезни и значительному росту уровня смертности.

Такой прогноз озвучил бывший санитарный врач Украины Святослав Протас, передает Обозреватель.

"Риск попасть в реанимацию или умереть – намного выше, чем летом. Осенью резко увеличивается циркуляция кишечных вирусов, а коронавирус передается фекально-оральным путем в том числе. Поэтому осенью и зимой уровень тяжелых форм и смертей от коронавируса может быть в разы высшим", – считает врач.

По словам Протаса, ситуацию осложнит еще факт низкого коллективного иммунитета, который украинцы не получили из-за слишком жесткого карантина.

"Мы проводили исследования в поселке Гостомель, и среди тысячи лиц, которые придерживались карантина, иммунитет был лишь у 2%. Среди тех, кто был активным, уровень антител был у 8%. В среднем лишь у 5% жителей Гостомеля был иммунитет. Такие цифры – ничто. Предпосылки для реализации эпидемиологического потенциала высокие, вирус реализует его осенью и зимой", – добавил Протас.

Эксперт уточнил, что для получения коллективного иммунитета от коронавируса переболеть им должно от трети до двух третей населения. Тогда темпы распространения инфекции замедлятся.

"Иммунитет – длительный период, это здоровое питание, здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и как раз лето – это время когда нужно приобретать такую защиту на осень. В общем, летом течение инфекций протекает в более легкой форме, без клинических проявлений. В это время немало украинцев могут перенести вирус на ногах", – резюмировал врач.

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Как сообщал Главред, украинские ученые прогнозируют, что к концу августа общее количество больных коронавирусом в Украине может достичь 110-115 тысяч человек. Об этом говорится в отчете исследователей НТУ "КПИ им. Сикорского".

Ученые отмечают, что в августе прогнозные тренды имеют высокую волатильность. По их словам, ежедневный прирост количества новых больных будет колебаться в районе 800-1500 человек.