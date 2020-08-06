Врач дала прогноз, будет ли вторая волна коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине постепенно заходит на плато / УНИАН

Коронавирус в Украине заразил более 75 тысяч людей, но первая волна еще не закончилась - она продлится, как минимум, до сентября.

Такой прогноз озвучила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"Статистика говорит о том, что мы постепенно заходим на плато, и эта первая волна на спад не пошла. Мы заходим наверх, и заболеваемость будет увеличиваться в течение августа, думаю, что и в течение сентября", – сказала она.

По оценкам Богомолец, осенью, когда в страну придут "стандартные вирусы", второй волны также не будет.

"Мы будем продолжать находиться на плато в первой волне", – предположила она.

Вместе с тем Богомолец считает, что чем больше людей переболеют, тем выше будет коллективный иммунитет.

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Как сообщал Главред, украинские ученые прогнозируют, что к концу августа общее количество больных коронавирусом в Украине может достичь 110-115 тысяч человек. Об этом говорится в отчете исследователей НТУ "КПИ им. Сикорского".

Ученые отмечают, что в августе прогнозные тренды имеют высокую волатильность. По их словам, ежедневный прирост количества новых больных будет колебаться в районе 800-1500 человек.