Думать позитивно: врач-инфекционист дал оптимистический прогноз по коронавирусу для Украины

Врач-инфекционист дал оптимистический прогноз по коронавирусу для Украины/ УНИАН

Известный украинский медик-инфекционист и главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко полагает, что пандемия китайского коронавируса в Украине скоро пойдет на спад - поскольку за минувшую неделю в больницах начало уменьшаться число госпитализированных с Covid-19 пациентов.

"Если сравнивать с минувшей неделей, то мы наблюдаем незначительное уменьшение числа поступления пациентов. Нам нужно дождаться окончания текущей недели, если такая тенденция будет сохраняться, то тогда можно будет посмотреть и на математическую модель достижения пика, и на реальную, что происходит у нас", - рассказал он в комментарии для Galinfo.

Читайте такжеКовид прячется от рентгена: почему коронавирус "съедает" легкиеПричем Федоренко отметил, что данная ситуация с коронавирусом наблюдается не только во Львове, а и в других регионах Украины. Медик, однако, не исключает, что вероятен скорый приход второй волны распространения заболевания и поэтому нужно неукоснительно придерживаться правил карантина.

"Если брать страны Европы, то мы видели, что на фоне тенденции уменьшения случаев снова был прыжок с увеличением числа больных, потому стоит ждать. Ограничения, учитывая практику Китая, США и Европы, на сегодня остаются единственной оправданной мерой, которая позволяет разграничить разные слои населения и достигнуть уменьшения числа больных Covid-19. Я бы советовал придерживаться карантина и оставаться дома. Думаю, что ждать уже не долго, но стоит быть сознательными и ждать дома", - подытожил Федоренко.Напомним, ранее известный врач-инфекционист, заведующей кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете имени Богомольца Ольга Голубовская назвала главные симптомы коронавируса