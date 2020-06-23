Врач назвал главный очаг заражения COVID-19 в Украине

Врач посоветовал меньше пользоваться общественным транспортом / УНИАН

В Украине с каждым днем растет число новых инфицированных китайским коронавирусом COVID-19. Чтобы обезопасить себя от заражения, людям нужно принципиально изменить свою манеру поведения.

Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Борис Донской в комментарии украинским СМИ.

"Динамика, с которой происходит рост, очень неутешительна. На какой цифре она выйдет на плато, пока что невозможно прогнозировать. Я думаю, для того чтобы она не росла, люди принципиально самостоятельно должны изменить свою манеру поведения", – сказал он.

По мнению медика, нужно ограничить контакты, максимально сократить свои выходы из дома, максимально рационально продумывать, как добраться до работы, чтобы контактировать с наименьшим количеством людей.

Донской посоветовал гражданам пользоваться не общественным транспортом, а передвигаться на личном авто, велосипедах, самокатах или ходить пешком.

"Представьте себе, если половина людей в Киеве пересядет на велосипеды, самокаты или пройдет эти 5 километров до работы пешком, насколько уменьшится количество контактов, насколько свободнее будет в общественном транспорте", – отметил врач.

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Как сообщал Главред, по состоянию на вторник, 23 июня, в Украине зафиксированы 38 074случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 22 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на + 833.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 1 035 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +23.

Выздоровели от болезни 16 956 украинцев (+314 за сутки).