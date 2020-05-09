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Врач назвал самых активных распространителей коронавируса

9 мая 2020, 12:42

Существует достаточно высокая вероятность того, что COVID-19 принесет в дом ребенок.

Коронавирус, дети
Дети часто переносят болезнь легко и без симптомов / Фото pixabay.com

Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов рассказал, кто наиболее активно распространяет китайский коронаиврус COVID-19.

По его словам, побудителями инфекции, генераторами, разносчиками вируса являются дети. Вероятность того, что ребенок может занести вирус в дом, достаточно высокая.

"Пример – сезонная эпидемия гриппа. Осенью дети часами сидят в закрытых классах, которые не проветриваются, и заболевание очень быстро распространяется. Как только принимается решение о карантине – прекращаются контакты и тут же эпидемия идет на спад", – сказал Бережнов украинским СМИ.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что детей непросто заставить соблюдать правила гигиены.

"Ребенок всё трогает руками, берет в рот, он очень активен. При этом дети часто переносят болезнь легко, без симптомов, в том числе коронавирус", –  добавил врач.

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Напомним, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели исследование течения болезни опасного коронавируса и обнаружили, что недуг может поражать и детей, которые могут болеть им так же тяжело, как и люди преклонного возраста.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 9 мая, коронавирус в Украине обнаружили еще у +515 жителей. Таким образом общее число случаев заражения китайским коронавирусом в нашей стране составляет 14 710 человек. 

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