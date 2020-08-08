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Врач объяснил, как страх и паника влияют на общий иммунитет

8 августа 2020, 02:33

В Украине растет количество психических расстройств за счет психосоматики.

коронавирус
Пандемия коронавируса посеяла напряжение в обществе/ pixabay.com

Эпидемия коронавируса в Украине и сопутствующий ей карантин спровоцировали такое напряжение в обществе, которое негативно отразится и на психическом, и на физическом здоровье людей.

Об этом заявил психотерапевт, заведующий кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии медико-психологического факультета НМУ им. Богомольца, доктор медицинских наук Олег Чабан в интервью РБК-Украина.

По его словам, на данный момент в Украине растет количество психических расстройств за счет психосоматики.

"Если возникают проблемы, их нельзя проявить. В нашем обществе нужно показывать высокую работоспособность, быть улыбающимся, подтянутым. Плевать, что у тебя на душе: ты пришел на работу, поэтому давай, показывай свою эффективность. Тогда начинает расплачиваться наше тело", - отметил эксперт.

Чабан добавил, что растет количество психических расстройств за счет скрытой, а не открытой депрессии.

Читайте такжеПоследствия пандемии для психики: ученые сделали тревожное заявление"А это в результате боли в сердце, расстройства кишечника, мочеполовые проблемы и тому подобное. Сегодня наблюдается рост психосоматических расстройств. Если растет алкоголизация, то это не только поражение головного мозга, это и печень, и сердце, и сокращение жизни, и язвенная болезнь. Поэтому, действительно, одно тянет другое", - добавил психотерапевт.

Как сообщал Главред, ранее психотерапевт Олег Чабан объяснил, почему украинцы перестали соблюдать карантин.

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