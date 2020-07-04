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Врач объяснила, почему в областях Украины разные показатели заражения COVID-19

Вирус SARS-CoV-1 является новым для общества, соответственно, не на все вопросы уже есть ответы.

4 июля 2020, 01:37

Карантин
В Украине растет число зараженных COVID-19 / УНИАН

Китайский коронавирус Covid-19 преодолел в Украине новую психологическую отметку – в стране заболели более 46 тысяч человек. Причем в последнее время число зараженных растет, и в разных регионах количество инфицированных отличается. Эти данные необходимо анализировать и, исходя из выводов, вырабатывать тактику.

Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Выговская в интервью изданию Главред.

По ее словам, вирус SARS-CoV-1 является новым для общества, соответственно, перед специалистами стоят новые вызовы. На многие вопросы пока что нет однозначного ответа.

"Специалисты в прогнозах развития заболеваемости учитывают эпидемиологические, клинические, этиологические особенности, предшественника нынешнего возбудителя и свойства сезонных штаммов коронавирусов. На сегодня, поведение нынешнего вируса несколько отличается", - сказала Выговская.

Она отметила, что МОЗ Украины делает акцент на том, что ухудшение эпидемиологической ситуации и увеличение количества больных коронавирусной болезнью связано с несоблюдением населением карантина после ослабления и тем, что люди игнорируют средства индивидуальной защиты.

"Но население также ведет себя по-разному - есть те, кто до сих пор продолжает ходить в масках и перчатках и не выходит из дома, а есть часть людей, которая уже давно не соблюдает правила. Но здесь также нужно анализировать, почему, например, Львовская область уже полторы недели дает крайне высокие цифры. С чем это связано - с таможней или с тем, что люди отправились на отдых? Так же, как и в Одесской области, где уже несколько дней есть прирост", - добавила врач.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: осенью врачи ждут новых проблемПо ее мнению, от анализа этих показателей зависит дальнейшая тактика и рекомендации.

"То есть нужно обратить внимание на улучшение эпидемиологического расследования, выявление всех контактных и их тестирование. При эффективной модели, если есть случаи заболевания, то 90-100% контактов инфицированных коронавирусом должны быть расследованы и протестированы", - резюмировала врач-инфекционист.

Как сообщал Главред, Оксана Выговская также рассказала о второй волне коронавируса в Украине. В частности, осенью в Украине может сформироваться коллективный иммунитет.

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