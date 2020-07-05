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Будет ли вторая волна COVID-19 в Украие: врач дал прогноз

Ожидалось, что летом наступит спад заболеваемости коронавирусом, а осенью – снова подъем.

5 июля 2020, 03:51
коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать Украину / УНИАН

С приходом лета в Украине не уменьшилось количество зараженных коронавирусом – сотни новых случаев фиксируются каждый день. В связи с этим пока что некорректно говорить о второй волне COVID-19 осенью.

Такое мнение высказал врач-инфекционист Юрий Жигарев в интервью изданию Обозреватель.

"Что касается второй волны, то об этом сейчас некорректно говорить. О ней шла речь еще весной, когда думали, что летом наступит спад заболеваемости, а осенью – снова подъем. Сейчас лето уже в разгаре, 30 градусов на улице, но никакого снижения нет. Думаю, вместо волн будет какая-то определенная заболеваемость", - сказал он.

Жигарев надеется, что Украине удасться избежать нарастания уровня заболеваемости коронавирусом.

"Очень надеюсь, что мы все-таки сохраним этот уровень, он не будет сильно нарастать и нам не придется усиливать ограничительные меры. Но пока причин для резкого снижения, а затем повышения, я не вижу", - резюмировал врач.

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Как сообщал Главред, ранее врач-инфекционист Юрий Жигарев рассказал, сколько на самом деле зараженных COVID-19 в Украине. Также эксперт объяснил, что значат цифры в статистике коронавируса.

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