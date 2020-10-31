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Коронавирус в Украине: врач рассказал, какого "армагеддона" ждать"

31 октября 2020, 13:24

В стране будет продолжать расти число зараженных COVID-19.

коронавирус, врачи
Если бы украинцы соблюдали карантин, то заболеваемость была бы ниже в 2-4 раза / Reuters

Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков оценил ситуацию с коронавирусом в Украине и рассказал, что нужно делать, чтобы избежать коллапса.

Об этом медик сказал в интервью ТСН.

"Самое сложное, что мы так и не научились, как вести себя для профилактики массово. Мы накануне эпидемии гриппа и не знаем, как люди будут его переносить, будут ли совокупные заболевания. Это очень трудное время и опять же, куда класть тяжелых пациентов? Все кровати заняты больными с COVID-19. Если мы так и не поймем, что нужно делать (я сейчас не о закрытии бизнеса и карантин, этого можно избежать)", - сказал Пеньков.

По его словам, если бы украинцы соблюдали противоэпидемические мероприятия, то заболеваемость была бы ниже в 2-4 раза, а больницы и врачи не были бы так загружены.

"Эксперты говорят, все может продолжаться и до 2022 года. В нашей ситуации, когда в принципе мы не контролируем заболеваемость, будет рост, пока 40% не переболеет. И тогда последует снижение. Считается, что 60% должны переболеть. Остальные 20% будут болеть до следующего лета или осени", - добавил Пеньков.

Чтобы в Украине не было коллапса, граждане должны придерживаться правил карантина. Как пример, медик привел ситуацию с коронавирусом в Японии, Таиланде, Китае, Вьетнаме — все эти страны находятся в "зеленой зоне".

"Потому что культура носить маски была уже много лет. Они на Востоке не обнимаются и не целуются, у них другая культура, очень дисциплинированные люди, которые придерживаются всех правил. Вот вам и ответ", - объяснил врач.

"Но это предполагает все же какой-то культурный и интеллектуальный уровень людей, чтобы всем вместе договориться и соблюдать правила. Если нет взаимной ответственности, заботы друг о друге, то мы пожинаем плоды того, что происходит сейчас", - резюмировал Пеньков.

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Коронавирус в Украине - последние новости

  • COVID-19 уже два дня подряд бьет рекорды по числу зараженных.
  • По состоянию на утро субботы, 31 октября, в Украине официально зарегистрировали 387 481 случай заражения коронавирусом. За последние сутки в стране официально зарегистрировали +8752 новых случая COVID-19. Это новый антирекорд по числу поставленных положительных диагнозов в течение 24 часов.
  • Глава украинского Минздрава Максим Степанов выступил против введения в Украине жесткого карантина. По его словам, стратегия адаптивного карантина была правильной для сдерживания распространения коронавируса.
  • Инфекционист Екатерина Булавинова сообщила, что человек может одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом COVID-19. Сочетание гриппа и коронавируса на 50% увеличивает риск гибели пациента.

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