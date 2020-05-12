Когда у украинцев выработается иммунитет к коронавирусу: врач дал прогноз

Коронавирусом в Украине официально заражены более 15,5 тыс. людей / УНИАН

Бывший главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас рассказал, как скоро у украинцев может выработаться коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19, который убил почти 300 тысяч человек во все мире.

По словам эксперта, есть разные виды антител. Прежде всего, это быстрые (иммуноглобулин А), которые производятся в первые дни на слизистых оболочках. Далее в крови производится иммуноглобулин М и последним появляется иммуноглобулин G – он самый стойкий.

"Они (антитела, - ред.) производятся в течение месяца после заражения и могут сохраняться в крови полгода-год", - сказал Протас в интервью Главреду.

При этом чтобы понять, сколько людей уже получили иммунитет, нужно проводить исследования.

"И пока их нет, то пока мы даже не понимаем количество людей, которые имели легкую форму, и не знаем, выработался ли у них иммунитет", - добавил Протас.

Медик отметил, что исследования коллективного иммунитета нужно проводить в течение месяца с определенной периодичностью, чтобы иметь представление, насколько быстро антитела вырабатываются у человека и как долго сохраняются в организме.

"Кроме того, ценность этих исследований была бы и в том, что на их основании можно было бы сформировать соответствующий реестр - банк потенциальных доноров с антителами, плазму крови которых можно было бы использовать для лечения тяжелых форм у других людей", - резюмировал Протас.

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Напомним, ранее врач-инфекционист, иммунолог Федор Лапий заявил, что COVID-19 не остается в организме человека после формирования иммунитета.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине были подтверждены 15 648 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +416 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек (+17 за сутки). Выздоровели - 3288.