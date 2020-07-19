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Больше вреда, чем пользы: врач рассказал, пригодились ли аппараты ИВЛ при лечении больных с COVID-19

В условиях эпидемии COVID-19 есть потребность в других аппаратах - "оксиметах" или кислородных концентраторах.

19 июля 2020, 14:56

коронавирус
Аппараты ИВЛ могут навредить больным с коронавирусом / Фото пресс-служба Закарпатской ОГА

Аппараты искусственной вентиляции легких не являются эффективными при коронавирусе. Их подключают больным в коматозном или передкоматозном состоянии. Опыт показал, что в условиях эпидемии COVID-19 есть потребность в других аппаратах - "оксиметах" или кислородных концентраторах.

Об этом заявил врач-терапевт Ярослав Глагола в интервью изданию Новинарня.

По словам врача, при заболевании коронавирусом аппараты ИВЛ могут принести больше вреда, чем пользы.

"Представьте себе гроздь винограда. Вот как в винограднике, в стенках альвеол происходит газообмен, насыщение крови. При "ковидной" пневмонии поражаются именно эти сосудики, они разрушаются. Кровь изливается в альвеолы. А что такое ИВЛ? Это аппарат принудительного дыхания, когда человек самостоятельно не может сделать вдох-выдох. Фактически, это просто насос, который качает воздух вместо нее. Таким образом, имеем поврежденные альвеолы, в которые под давлением закачивается воздух или кислород. Конечно, никакого газообмена от этого не будет. Альвеолы, по сути, замурованы. А те из них, которые еще здоровы, механически раздувают: в итоге они теряют свою эластичность и, наконец, разрушаются", - объяснил Глагола.

Поэтому аппарат ИВЛ даже в тяжелых случаях использовать нецелесообразно и даже вредно.

"Чем лучше "оксимет"? У больных в палатах есть пульсоксиметры, которые замеряют сатурацию - насыщение крови кислородом. Когда мы видим, что сатурация падает, то быстро подсоединяем больного к кислородному концентратору - и не надо носить никакие баллоны со шлангами. Основная задача на этапе лечения - сохранить все функции организма в рамках биологической нормы. Оксимет помогает удержать больного от состояния острой легочной недостаточности", - добавил врач.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире на 19 июля: за сутки поставили 187 тысяч диагнозовГлагола напомнил, что на начальном этапе, когда Украина еще не имела опыта, врачи очень боялись острой легочной недостаточности. Тогда закупили 650 аппаратов искусственной вентиляции легких. Как оказалось, в результате в таком количестве они не нужны. Сейчас аппараты ИВЛ используют 10-15%.

"Эти аппараты (ИВЛ, - ред.) нам еще пригодятся. В других ситуациях", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, ранее американские ученые озвучили статистику по летальным исходам пациентов с коронавирусом, которых лечили с помощью аппаратов для искусственной вентиляции легких.

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