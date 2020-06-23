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Врач рассказала, что может спровоцировать вторую волну COVID-19 в Украине

Осенью и зимой эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.

23 июня 2020, 06:55
Карантин в Украине
Сейчас в Украине доминирует распространение COVID-19 внутри страны / УНИАН

В Украине пока что наблюдается первая волна коронавируса. О второй волне можно будет говорить, если какое-то время не будет новых случаев заражения.

Об этом заявила врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова в интервью Главреду.

"Общепринятых медицинских критериев "второй волны" нет. Говорить о второй волне можно будет, наверное, тогда, когда определенное время не было новых случаев. Такие позитивные примеры есть в мире. Например, Австралия и Новая Зеландия справились с эпидемией и на долгое время свели на нет количество новых случаев. И если вдруг они там снова появятся, то тогда можно будет говорить о второй волне в этих странах. Мы же до сих пор находимся на первой волне", - отметила Амосова.

По ее словам, вторые волны возникают тогда, когда людям разрешают путешествовать. В Украине первая волна коронавируса также была связана именно с завезенной инфекцией. Амосова считает, что от больших масштабов инфицирования Украину спас тот факт, что мы не являемся транзитной страной.

"Сейчас в Украине доминирует распространение внутри страны и это будет продолжаться довольно долго. Идёт речь о том, что критически важно соблюдать обсервацию, тем самым предупреждая завоз новых случаев из-за границы. Тем более, когда инфекция остановлена в масштабах страны", - добавила врач.

Амосова не исключает, что осенью и зимой эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.

"Связано (ухудшение ситуации, - ред.) с повышенными контактами в помещениях, так как пока встречи и посиделки проходят на открытых террасах и лавочках, но когда будет холодно и дождь, всё это переместится в помещения", - резюмировала врач.

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Напомним, эпидемиолог Андрей Александрин считает, что Украине грозит вторая, третья и четвертая волны китайского коронавируса Covid-19. По его мнению, вторая волна коронавируса ожидается осенью, причем новые волны будут интенсивнее первой.

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