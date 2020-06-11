Стоит ли отправлять детей в лагерь во время пандемии – советы врача

Дети могут принести COVID-19 домой / Фото pixabay.com

Дети переносят заболевание коронавирусом легко, однако врач-педиатр Анна Горбань не советует отправлять их летом 2020 в детские лагеря.

По ее словам, дети могут принести COVID-19 домой. А это особенно опасно, если в семье есть онкобольные или люди из группы риска заражения коронавирусом. Об этом Горбань заявила в эфире ObozTV.

"Надо понимать, что дети могут болеть легко, но принести инфекцию в дом. Если в доме есть онкологические больные или люди из группы риска, следует все-таки подумать, нужно ли это делать, ради этих людей", – считает эксперт.

При этом, по словам медика, есть и другие риски от пребывания ребенка в детском лагере. В частности, это:

риск кишечной инфекции, потому что иногда в лагерях трудно организовать систему питания;

вспышки кори или ветряной оспы среди тех детей, которые не привиты;

острые респираторные инфекции, если в лагерь попадает аденовирус или другие вирусы.

Медик посоветовала родителям проконсультироваться со своим педиатром, прежде чем отправлять ребенка в лагерь, чтобы тот оценил все риски.

Как сообщал Главред, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может поражать и детей. Причем дети могут болеть им так же тяжело, как и люди преклонного возраста.

Напомним, по состоянию на среду, 10 июня, в Украине зафиксирован 28 381 случай заражения китайским коронавирусом. В общем, заболели 2073 ребенка и 5184 медика.