Врач рассказал, какие симптомы указывают на вероятное заражение COVID-19

Врач советует при совокупности симптомов COVID-19 обращаться за помощью / Reuters

Не секрет, что процесс заражения коронавирусом SARS-CoV-2 может иметь общую симптоматику с такими заболеваниями, как грипп или острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Однако кроме искажения вкуса и потери обоняния, о коронавирусной инфекции в организме может свидетельствовать и диарея.

Об этом рассказал переболевший COVID-19 врач-анестезиолог Павел Сильковский в интервью ТСН

По его словам, при коронавирусной инфекции у человека может быть зафиксировано желудочное расстройство.

"Во время коронавируса также часто бывает диарея. Если человек заболел, то все же стоит обратиться к семейному врачу", - считает доктор.

Также он порекомендовал при подобной совокупности симптомов в обязательном порядке обратиться к врачу.Читайте такжеКарантин в Украине: врач рассказал, почему может произойти крах из-за COVID-19

Ранее доктор Сильковский прокомментировал панические настроения в обществе в связи с обилием информации о COVID-19 и призвал людей не поддаваться страху.

По состоянию на утро 26 июля в Украине установлено 64 849 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 подцепили еще 920 украинцев.

Напомним, в Минздраве заявили, что ПЦР-тестирование на коронавирус может давать недостоверные сведения о возможном инфицировании человека.