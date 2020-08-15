"Надежды не осталось": врачи объявили о новой опасности COVID-19

Коронавирус в Украине - врачи объявили о новой опасности / УНИАН

Коллективный иммунитет от коронавируса не спасет, неожиданно заявили врачи. Не оправдались и надежды специалистов на ультрафиолет как природное "противовирусное" (именно поэтому летом ждали спада заболевания).

"Надежды на коллективный иммунитет уже не осталось. К тому времени, как будет достигнут необходимый процент заболевших, не будет никаких гарантий, что у них сохранится какой-то иммунитет", – заявил доктор физико-математических наук Игорь Бровченко, сообщает издание КП в Украине.

Чтобы говорить о коллективном иммунитете – нужно, чтобы COVID-19 переболели 60% населения. Украине пока что до этих цифр далеко.

"И в ближайшее время, вероятно, нас ждет рост заболеваемости, особенно осенью, когда добавятся грипп и другие сезонные заболевания. Конечно, коронавирус не будет с нами всю жизнь, но до марта будущего года останется точно", – спрогнозировала заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

Ранее в Минздраве срочно обратились к украинцам. Больницы второй волны готовятся к эпидемии COVID-19.

Напомним, 15 августа в Украине зафиксировано 1847 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. Это является очередным антирекордом.