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Когда в Украине стартует вторая волна COVID-19: в Киеве назвали сроки

18 августа 2020, 13:20

На территории страны активно растет количество заражений коронавирусной инфекцией.

Женщины, коронавирус
Вторая волна COVID-19 в Украине может начаться в октябре / УНИАН

В Украине постоянно фиксируется увеличение количества заражений COVID-19. Вторая волна на территории страны начнется ориентировочно с октября месяца.

Об этом заявил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

По его словам, на территории страны постоянно растет число заболеваний коронавирусом. Проблема связана с циркуляцией вируса и вопросами лабораторной диагностики.

"Что касается второй волны - это для объяснения населению по изменению ситуации. У нас вообще, если посмотреть графики, то там постоянный рост и никакой волны нет. Есть колебания. Рост фиксируется постоянно. Это связано с широким распространением возбудителя и наладками системы лабораторной диагностики", - добавил Рубан.Читайте такжеХудший вариант для Украины: врач назвал сроки удара второй волны COVID-19 и дал советы

Ранее доктор Ольга Голубовская заявила, что COVID-19 оказался устойчивым вирусом. Поэтому украинцам следует соблюдать профилактические меры безопасности и быть готовыми к тому, что вирус не исчезнет до марта 2021 года.

Напомним, в Минздраве, прогнозируя вторую волну коронавируса, заявили, что рост числа заболеваний COVID-19 может фиксироваться в период с октября до апреля.

Тем временем президент Владимир Зеленский сделал заявление о второй волне коронавирусной инфекции в Украине и предупредил людей об опасности.

коронавирус в Украине Госпродпотребслужба Covid-19
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