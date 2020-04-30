Вирусолог рассказал, когда в Украине будет вторая волна коронавируса

Второй всплеск коронавируса в Украине может начаться осенью / GettyImages

По мнению вирусолога Юрия Леонова, в середине мая Украину ожидает спад заболеваемости коронавирусом, так как люди, нарушившие противоэпидемиологические мероприятия на Пасху, к тому времени пройдут инкубационный период.

По данным на утро 30 апреля, на территории Украины всего зарегистрировано 10406 случаев заражения коронавирусом. Однако уже осенью можно спрогнозировать возвращения вируса – этому могут поспособствовать оптимальные для распространения COVID-19 погодные условия.

"Спад заболеваемости коронавирусом (активный) будет в середине мая, когда будет пройден инкубационный период тех, кто нарушил карантин на Пасху. Кроме того, установление солнечной жаркой погоды будет способствовать уменьшению распространения вируса. Вторая волна возможна осенью, когда будут наилучшие условия для распространения вируса: влажность, температура от +4 + 9, осеннее уменьшение иммунитета. В общем, этот вирус имеет все предпосылки, чтобы стать сезонным явлением", - рассказал вирусолог в комментарии РБК-Украина.

За последние сутки в Украине китайским вирусом заразились 540 человек.

Напомним, до 11 мая в стране действует всеукраинский карантин. После этой даты Кабмин планирует ввести адаптивный карантин.