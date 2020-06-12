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Вторая волна COVID-19 в Украине будет сложной из-за еще одной болезни – МОЗ

12 июня 2020, 10:42

В Минздраве опасаются второй волны коронавирусной инфекции в Украине: по их прогнозу, она пройдет с осложнениями.

Коронавирус в Украине - вторая волна осложнится еще одной болезнью
Коронавирус в Украине - вторая волна осложнится еще одной болезнью / Reuters

Коронавирус в Украине осенью и зимой 2020 – вторая волна заболевания – может прийти с сезонным гриппом и другими ОРВИ. Это существенно осложнит диагностику.

"Именно этой второй волны мы остерегаемся и прогнозируем такой серьезный рост (заболеваемости коронавируса – ред.), поскольку в таких случаях возможно сочетание инфекций, и там будет достаточно тяжело диагностировать, какой возбудитель вызвал болезнь – то ли грипп, то ли аденовирус", – рассказал Виктор Ляшко в эфире Радио НВ.

Читайте такжеВ МОЗ заговорили о новом карантине и предупредили о второй волне COVID-19Чиновник также объяснил вчерашний суточный рекорд коронавируса в Украине – 689 новых случаев заболевания. По его словам, это связано с попыткой устранить очередь в тестировании на COVID-19. Наибольшая очередь образцов на проверку образовалась в Киеве и Львовской области.

"Мы устраняли очередь из образцов, которые были собраны на протяжении последних дней, передавали в другие лаборатории для того, чтобы протестовать, и не было очереди, и потом делались исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра", – рассказал врач.

Ранее эпидемиолог предупредила о риске повторного заражения COVID-19. Коронавирус способен мутировать, подчеркнула Екатерина Сояк.

Напомним, в Киеве готовятся усилить карантин. Вопрос по ограничениям относительно общественного транспорта не стоит.

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