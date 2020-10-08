Коронавирус в Украине вынудил Минздрав пойти на беспрецедентные меры

Ситуация с Covid-19 в Украине на сегодня намного хуже, чем вначале пандемии.
Минздрав готовит временные госпитали для больных Covid-19 после того, коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки, а у больниц выстроились целые очереди из машин скорой помощи.
"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных на Covid-19", – объявил глава здравоохранения Максим Степанов в своем видеообращении.
Количество кроватей для заболевших с весны увеличилось втрое, отметил он. Однако ситуация на данный момент намного хуже, чем вначале пандемии.
Читайте такжеНе койко-места: в Минздраве назвали новый приоритет в борьбе с коронавирусом"С апреля мы увеличили количество кроватей – с 12 тысяч до 37, определили и обработали протоколы лечения", – рассказал Степанов.
Он призвал украинцев четко соблюдать правила поведения противоэпидемической опасности при пандемии – иначе, по его словам, "ситуация быстро выйдет из-под контроля".
Карантин в Украине
При этом ужесточать карантинные меры в Украине власти не намерены. По словам Степанова, экономика страны просто не выдержит новый локдаун.
"Сейчас страны Запада заходят на второй цикл локдауна. Но это страны, чья экономика может, хотя и с трудом, пережить новый жесткий карантин. Однако для нашей экономики – это будет катастрофа", – признал чиновник.
Ранее Степанов уже говорил, что медицинская система может не выдержать, но локдауна пока не будет. К жесткому карантину прибегают, чтобы разорвать цепочку передачи болезни, пояснил он.
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