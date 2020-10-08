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Коронавирус в Украине вынудил Минздрав пойти на беспрецедентные меры

8 октября 2020, 20:12

Ситуация с Covid-19 в Украине на сегодня намного хуже, чем вначале пандемии.

Коронавирус в Украине - из-за обострения МОЗ готовит новые больницы
Коронавирус в Украине - из-за обострения МОЗ готовит новые больницы / Reuters

Минздрав готовит временные госпитали для больных Covid-19 после того, коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки, а у больниц выстроились целые очереди из машин скорой помощи.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных на Covid-19", – объявил глава здравоохранения Максим Степанов в своем видеообращении.

Количество кроватей для заболевших с весны увеличилось втрое, отметил он. Однако ситуация на данный момент намного хуже, чем вначале пандемии.

Читайте такжеНе койко-места: в Минздраве назвали новый приоритет в борьбе с коронавирусом"С апреля мы увеличили количество кроватей – с 12 тысяч до 37, определили и обработали протоколы лечения", – рассказал Степанов.

Он призвал украинцев четко соблюдать правила поведения противоэпидемической опасности при пандемии – иначе, по его словам, "ситуация быстро выйдет из-под контроля".

Карантин в Украине

При этом ужесточать карантинные меры в Украине власти не намерены. По словам Степанова, экономика страны просто не выдержит новый локдаун.

"Сейчас страны Запада заходят на второй цикл локдауна. Но это страны, чья экономика может, хотя и с трудом, пережить новый жесткий карантин. Однако для нашей экономики – это будет катастрофа", – признал чиновник.

Ранее Степанов уже говорил, что медицинская система может не выдержать, но локдауна пока не будет. К жесткому карантину прибегают, чтобы разорвать цепочку передачи болезни, пояснил он.

Коронавирус 2020: последние новости

  • По состоянию на 8 октября, коронавирус в Украине заразил 244 734 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 397.
  • Киев попадет в новую карантинную зону. Карантин в Киеве может стать жестким, предупредили в Госпродпотребслужбе.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, в ноябре заболеваемость составит не менее 10-12 тысяч человек ежедневно.
  • Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. В первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.
  • Американский врач дал советы, как отличить коронавирус от гриппа. Он рассказал о главных отличиях симптомов коронавируса от симптомов гриппа.

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