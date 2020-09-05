Коронавирус в Украине вырвался вперед - за сутки опять рекордное число больных

Коронавирус в Украине убил 50 человек за сутки / pixabay.com

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в течение последнего месяца в стране постоянно фиксируют новые антирекорды по количеству новых случаев заражения и смертей за сутки. По состоянию на 5 сентября в Украине официально зарегистрировали 133 787 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +2836 новых диагнозов COVID-19.

Опасная болезнь убила в Украине 2811 граждан, за сутки скончались +50 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Победили злую болезнь за сутки 1036 человек, всего – 61 649.

Коронавирус в Украине - ситуация в регионах:

Винницкая область - 4324 случая;

Волынская область - 5791 случай;

Днепропетровская область - 2625 случаев;

Донецкая область - 1591 случай;

Житомирская область - 3622 случая;

Закарпатская область - 7988 случаев;

Запорожская область - 1848 случаев;

Ивано-Франковская область - 10 011 случаев;

Кировоградская область - 846 случаев;

г. Киев - 14792 случая;

Киевская область - 6105 случаев;

Львовская область - 15 507 случаев;

Луганская область - 415 случаев;

Николаевская область - 1504 случая;

Одесская область - 8260 случаев;

Полтавская область - 916 случаев;

Ровенская область - 9634 случая;

Сумская область - 1769 случаев;

Тернопольская область - 7067 случаев;

Харьковская область - 10 692 случая;

Херсонская область - 464 случая;

Хмельницкая область - 2979 случаев;

Черновицкая область - 10 958 случаев;

Черкасская область - 1849 случаев;

Черниговская область - 2230 случаев.

Коронавирус в Украине - карта на 5 сентября / СНБО

Коронавирус в Киеве - статистика на 5 сентября

По состоянию на утро субботы, 5 сентября, в столице зафиксировали 14 792 случая заболевания Covid-19.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Киеве выявили 315 новых случаев Covid-19, при этом 4 зараженных врачи не смогли спасти – они скончались.

Всего коронавирус убил в Киеве 234 человека.

Отмечается, что по состоянию на утро субботы еще 97 жителей столицы, у которых ранее диагностировали Covid-19, выздоровели. Всего в Киеве победили злую болезнь 4 713 жителей.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 57, в Дарницком – 55, в Оболонском районе - 39 случаев.

Коронавирус в Киеве - статистика на 5 сентября / me/vitaliy_klitschko

Коронавирус в мире – статистика на 5 сентября

По состоянию на утро субботы, 5 сентября, в мире зарегистрированы 26 609 480 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки добавились 304 620 новых зараженных.

При этом 874 369 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки от COVID-19 умерли 5 636 человек.

Коронавирус в мире - карта на 5 сентября / Центр Джона Хопкинса

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Коронавирус в Украине - что было ранее:

30 августа глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса. У государства нет ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие.

28 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, грозит ли Украине новый жесткий карантин. Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания, заверил он.

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