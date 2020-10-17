Коронавирус в Украине вышел из-под контроля: более 6400 больных за сутки

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Коронавирус в Украине стал неуправляемым – в последнее время в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 17 октября, в стране официально зарегистрировали 293 641 случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +6410 новых диагнозов COVID-19.

За сутки в Украине злая болезнь убила 109 человек, всего жертвами COVID-19 стали 5517 человек.

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Коронавирус в мире – статистика на 17 октября

По состоянию на утро субботы, 17 октября, в мире зарегистрированы 39 329 770 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 103 517 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: