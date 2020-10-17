Коронавирус в Украине вышел из-под контроля: более 6400 больных за сутки

За сутки в Украине злая болезнь убила 109 человек, всего жертвами COVID-19 стали 5517 человек.
Коронавирус в Украине стал неуправляемым – в последнее время в стране наблюдается ежедневный рост новых случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 17 октября, в стране официально зарегистрировали 293 641 случай заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +6410 новых диагнозов COVID-19.
За сутки в Украине злая болезнь убила 109 человек, всего жертвами COVID-19 стали 5517 человек.
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Коронавирус в мире – статистика на 17 октября
По состоянию на утро субботы, 17 октября, в мире зарегистрированы 39 329 770 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 103 517 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Во вторник, 13 октября, Кабинет министров рекомендовал в школах установить каникулы с 15 по 30 октября. Соответствующую информацию озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе внеочередного заседания правительства.
- 11 октября по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.