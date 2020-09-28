Коронавирус в Украине взял новую "высоту"

Количество больных Covid-19 в Украине превысило 200 тысяч человек, число жертв - почти достигло 4 тысяч.
По состоянию на понедельник 28 сентября, в Украине зафиксированы 201 305 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
По сравнению с 27 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 671.
Жертвами Covid-19 стали 3 996 человек (+37 за сутки).
Выздоровели с начала эпидемии 88 453 пациента (+571 за сутки).
Коронавирус в Киеве 28 сентября
По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Киеве нашли еще +328 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве подтверждены 22 143 случая Covid-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
Число жертв коронавируса в Киеве достигло 369 (+8 за сутки).
С начала эпидемии в столице выздоровели 6 505 человек (+23 за сутки).
В Киевской области зафиксированы 8 854 случаев Covid-19 (+140 новых случаяза сутки).
С начала эпидемии выздоровели 5 365 человек (+19 за сутки), умерли 173 человека (+1 за сутки).
Коронавирус в мире - статистика 28 сентября
По состоянию на 28 сентября коронавирус во всем мире заразил 32 995 554
человека.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились +244 154 человека.
Жертвами болезни стали 996 695 пациентов (+3 676 за сутки).
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- С понедельника, 28 сентября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней. Киев перешел в "желтую" зону, а города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".
- По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября, в Украине официально зарегистрировали 198 634 случая заражения коронавирусом. За сутки в Украине поставили +3130 новых диагнозов COVID-19.
- По состоянию на утро 27 сентября в Киеве нашли +323 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве были подтверждены 21 815 случаев Covid-19.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.