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Коронавирус в Украине взял новую "высоту"

28 сентября 2020, 08:57

Количество больных Covid-19 в Украине превысило 200 тысяч человек, число жертв - почти достигло 4 тысяч.

Коронавирус
Коронавирус за сутки заразил еще + 2 671 украинца / Фото pixabay.com

По состоянию на понедельник 28 сентября, в Украине зафиксированы 201 305 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

По сравнению с 27 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 671.

Жертвами Covid-19 стали 3 996 человек (+37 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 88 453 пациента (+571 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта 28 сентября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Киеве 28 сентября

По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Киеве нашли еще +328 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве подтверждены 22 143 случая Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 369 (+8 за сутки).

С начала эпидемии в столице выздоровели 6 505 человек (+23 за сутки).

В Киевской области зафиксированы 8 854 случаев Covid-19 (+140 новых случаяза сутки).

С начала эпидемии выздоровели 5 365 человек (+19 за сутки), умерли 173 человека (+1 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 28 сентября

По состоянию на 28 сентября коронавирус во всем мире заразил 32 995 554

человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились +244 154 человека.

Жертвами болезни стали 996 695 пациентов (+3 676 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 28 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • С понедельника, 28 сентября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней. Киев перешел в "желтую" зону, а города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".
  • По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября, в Украине официально зарегистрировали 198 634 случая заражения коронавирусом. За сутки в Украине поставили +3130 новых диагнозов COVID-19.
  • По состоянию на утро 27 сентября в Киеве нашли +323 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве были подтверждены 21 815 случаев Covid-19.
  • 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.

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