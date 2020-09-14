Коронавирус в Украине - за день диагностировали почти 2,5 тысячи больных

От коронавируса в Украине скончались 3 211 человек / Reuters

Коронавирус в Украине продолжает держать высокий темп – за последнее время в стране каждые сутки диагностируют тысячи эпизодов заболевания COVID-19. По состоянию на утро понедельника, 14 сентября, в Украине официально зарегистрировали 156 797 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +2462 новых диагнозов COVID-19.

От последствий коронавируса в Украине умерли 3211 граждан (за сутки скончались +33 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Победили болезнь за сутки 650 человек, а всего с начала пандемии – 69 543.

Коронавирус в мире – статистика на 14 сентября

По состоянию на утро понедельника, 14 сентября 2020 года, всего в мире зарегистрированы 28 902 753 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За минувший день коронавирус был подтвержден у 143 717 людей.

Умерли от последствий Covid-19 стали 922 237 пациентов (+2507 за сутки).

Коронавирус в мире - карта на 14 сентября / Центр Джона Хопкинса

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