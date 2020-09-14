Коронавирус в Украине - за день диагностировали почти 2,5 тысячи больных

От последствий COVID-19 в Украине умерли более 3 тысяч жителей.
Коронавирус в Украине продолжает держать высокий темп – за последнее время в стране каждые сутки диагностируют тысячи эпизодов заболевания COVID-19. По состоянию на утро понедельника, 14 сентября, в Украине официально зарегистрировали 156 797 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +2462 новых диагнозов COVID-19.
От последствий коронавируса в Украине умерли 3211 граждан (за сутки скончались +33 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Победили болезнь за сутки 650 человек, а всего с начала пандемии – 69 543.
Коронавирус в мире – статистика на 14 сентября
По состоянию на утро понедельника, 14 сентября 2020 года, всего в мире зарегистрированы 28 902 753 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За минувший день коронавирус был подтвержден у 143 717 людей.
Умерли от последствий Covid-19 стали 922 237 пациентов (+2507 за сутки).
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Комиссия Кабмина по чрезвычайным ситуациям приняла решение, что Киев с понедельника, 14 сентября, находится в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности.
- 11 сентября коронавирус в Украине побил очередной антирекорд – за сутки выявили 3144 больных COVID-19.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%