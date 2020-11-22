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Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще 12 тыс. диагнозов COVID-19

22 ноября 2020, 08:23

Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 624 744 человека.

коронавирус
Коронавирус / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил еще +12 079 человек. Заразились в том числе 489 детей и 375 медработников.

По состоянию на воскресенье, 22 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 624 744 человека. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвой коронавируса с начала эпидемии стал 10 951 человек. За сутки умерли еще +138 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 286 917 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +4 604 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 22 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 59006 случаев;
  • Винницкая область - 15 314 случаев;
  • Волынская область - 21 456 случаев;
  • Днепропетровская область - 28 561 случай;
  • Донецкая область - 20 026 случаев;
  • Житомирская область - 26 154 случая;
  • Закарпатская область - 21 368 случаев;
  • Запорожская область - 23 800 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 31 859 случаев;
  • Киевская область - 30342 случая;
  • Кировоградская область - 4258 случаев;
  • Луганская область - 5666 случаев;
  • Львовская область - 40 879 случаев;
  • Николаевская область - 14 957 случаев;
  • Одесская область - 37 365 случаев;
  • Полтавская область - 18 243 случая;
  • Ровенская область - 27 912 случаев;
  • Сумская область - 22 612 случаев;
  • Тернопольская область - 25 566 случаев;
  • Харьковская область - 51 398 случаев;
  • Херсонская область - 8549 случаев;
  • Хмельницкая область - 26 227 случаев;
  • Черкасская область - 17 748 случаев;
  • Черновицкая область - 31034 случая;
  • Черниговская область - 14 444 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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