Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще 12 тыс. диагнозов COVID-19

Коронавирус / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил еще +12 079 человек. Заразились в том числе 489 детей и 375 медработников.

По состоянию на воскресенье, 22 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 624 744 человека. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвой коронавируса с начала эпидемии стал 10 951 человек. За сутки умерли еще +138 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 286 917 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +4 604 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 22 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 59006 случаев;

Винницкая область - 15 314 случаев;

Волынская область - 21 456 случаев;

Днепропетровская область - 28 561 случай;

Донецкая область - 20 026 случаев;

Житомирская область - 26 154 случая;

Закарпатская область - 21 368 случаев;

Запорожская область - 23 800 случаев;

Ивано-Франковская область - 31 859 случаев;

Киевская область - 30342 случая;

Кировоградская область - 4258 случаев;

Луганская область - 5666 случаев;

Львовская область - 40 879 случаев;

Николаевская область - 14 957 случаев;

Одесская область - 37 365 случаев;

Полтавская область - 18 243 случая;

Ровенская область - 27 912 случаев;

Сумская область - 22 612 случаев;

Тернопольская область - 25 566 случаев;

Харьковская область - 51 398 случаев;

Херсонская область - 8549 случаев;

Хмельницкая область - 26 227 случаев;

Черкасская область - 17 748 случаев;

Черновицкая область - 31034 случая;

Черниговская область - 14 444 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.