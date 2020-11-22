Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще 12 тыс. диагнозов COVID-19

Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 624 744 человека.
Коронавирус 2020 в Украине заразил еще +12 079 человек. Заразились в том числе 489 детей и 375 медработников.
По состоянию на воскресенье, 22 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 624 744 человека. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвой коронавируса с начала эпидемии стал 10 951 человек. За сутки умерли еще +138 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 286 917 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +4 604 украинца.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 59006 случаев;
- Винницкая область - 15 314 случаев;
- Волынская область - 21 456 случаев;
- Днепропетровская область - 28 561 случай;
- Донецкая область - 20 026 случаев;
- Житомирская область - 26 154 случая;
- Закарпатская область - 21 368 случаев;
- Запорожская область - 23 800 случаев;
- Ивано-Франковская область - 31 859 случаев;
- Киевская область - 30342 случая;
- Кировоградская область - 4258 случаев;
- Луганская область - 5666 случаев;
- Львовская область - 40 879 случаев;
- Николаевская область - 14 957 случаев;
- Одесская область - 37 365 случаев;
- Полтавская область - 18 243 случая;
- Ровенская область - 27 912 случаев;
- Сумская область - 22 612 случаев;
- Тернопольская область - 25 566 случаев;
- Харьковская область - 51 398 случаев;
- Херсонская область - 8549 случаев;
- Хмельницкая область - 26 227 случаев;
- Черкасская область - 17 748 случаев;
- Черновицкая область - 31034 случая;
- Черниговская область - 14 444 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.