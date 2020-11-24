Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще более 12 тыс. диагнозов COVID-19

Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 647 976 человек.
Коронавирус 2020 в Украине заразил еще тысячи людей - за минувшие сутки поставили +12 287 новых диагнозов. Заразились в том числе 533 ребенка и 570 медработников.
По состоянию на вторник, 24 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 647 976 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11 263 человека. За сутки умерли еще +188 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 299 358 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +8 298 украинца.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
г. Киев - 61640 случаев;
Винницкая область - 15 658 случаев;
Волынская область - 22 221 случай;
Днепропетровская область - 30 606 случаев;
Донецкая область - 20 498 случаев;
Житомирская область - 27 157 случаев;
Закарпатская область - 21 903 случая;
Запорожская область - 25 242 случая;
Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;
Киевская область - 32 301 случай;
Кировоградская область - 4455 случаев;
Луганская область - 5719 случаев;
Львовская область - 42 050 случаев;
Николаевская область - 15 745 случаев;
Одесская область - 38 766 случаев;
Полтавская область - 19 143 случая;
Ровенская область - 28 461 случай;
Сумская область - 23 896 случаев;
Тернопольская область - 26 051 случай;
Харьковская область - 51 992 случая;
Херсонская область - 8869 случаев;
Хмельницкая область - 26624 случая;
Черкасская область - 19 038 случаев;
Черновицкая область - 31 710 случаев;
Черниговская область - 15 405 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в мире – статистика 24 ноября
По состоянию на утро вторника, 24 ноября, в мире зарегистрированы случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.
Коронавирус и карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине заразил +10 945 человек по состоянию на утро понедельника, 23 ноября. За сутки умерли еще +124 пациента.
- Среди всех городов Украины коронавирус больше всего атакует Киев. По состоянию на утро 23 ноября, за сутки в столице нашли 1212 новых зараженных COVID-19. Общее число инфицированных в Киеве - 60 218 человек.
- Ученые подсчитали, сколько в Украине будет больных коронавирусом к концу ноября. Цифры удручающие.
- В свою очередь, украинский врач Сергей Дубров считает, что коронавирус в Украине может заразить не менее 70% населения. Если два процента из них умрут, то число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и других опасных заболеваний.
- Глава Минздрава Максим Степанов озвучил главное условие введения в Украине полного локдауна или жесткого карантина. По его словам, ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы.
- Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов считает, что более жесткие карантинные ограничения следует ввести на рождественские праздники сроком на три-четыре недели.