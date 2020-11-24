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Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще более 12 тыс. диагнозов COVID-19

24 ноября 2020, 08:14

Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 647 976 человек.

коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать Украину / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил еще тысячи людей - за минувшие сутки поставили +12 287 новых диагнозов. Заразились в том числе 533 ребенка и 570 медработников.

По состоянию на вторник, 24 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 647 976 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11 263 человека. За сутки умерли еще +188 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 299 358 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +8 298 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 24 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 61640 случаев;

Винницкая область - 15 658 случаев;

Волынская область - 22 221 случай;

Днепропетровская область - 30 606 случаев;

Донецкая область - 20 498 случаев;

Житомирская область - 27 157 случаев;

Закарпатская область - 21 903 случая;

Запорожская область - 25 242 случая;

Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;

Киевская область - 32 301 случай;

Кировоградская область - 4455 случаев;

Луганская область - 5719 случаев;

Львовская область - 42 050 случаев;

Николаевская область - 15 745 случаев;

Одесская область - 38 766 случаев;

Полтавская область - 19 143 случая;

Ровенская область - 28 461 случай;

Сумская область - 23 896 случаев;

Тернопольская область - 26 051 случай;

Харьковская область - 51 992 случая;

Херсонская область - 8869 случаев;

Хмельницкая область - 26624 случая;

Черкасская область - 19 038 случаев;

Черновицкая область - 31 710 случаев;

Черниговская область - 15 405 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика 24 ноября

По состоянию на утро вторника, 24 ноября, в мире зарегистрированы случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.

Коронавирус и карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:

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