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Коронавирус в Украине: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов COVID-19

23 ноября 2020, 08:33

Общее число инфицированных коронавирусом в стране составило 635 689 человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине не утихает / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил еще +10 945 человек. Заразился в том числе 491 ребенок и 447 медработников.

По состоянию на понедельник, 23 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 635 689 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11 075 человек. За сутки умерли еще +124 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 291 060 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +4 143 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 23 ноября / maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 60218 случаев;
  • Винницкая область - 15 476 случаев;
  • Волынская область - 21 864 случая;
  • Днепропетровская область - 29654 случая;
  • Донецкая область - 20262 случая;
  • Житомирская область - 26 966 случаев;
  • Закарпатская область - 21 538 случаев;
  • Запорожская область - 24 442 случая;
  • Ивано-Франковская область - 32 296 случаев;
  • Киевская область - 31 212 случаев;
  • Кировоградская область - 4358 случаев;
  • Луганская область - 5679 случаев;
  • Львовская область - 41 279 случаев;
  • Николаевская область - 15 320 случаев;
  • Одесская область - 37 901 случай;
  • Полтавская область - 18 557 случаев;
  • Ровенская область - 28 194 случая;
  • Сумская область - 23 167 случаев;
  • Тернопольская область - 25 813 случаев;
  • Харьковская область - 51 637 случаев;
  • Херсонская область - 8704 случая;
  • Хмельницкая область - 26 430 случаев;
  • Черкасская область - 18 292 случая;
  • Черновицкая область - 31 369 случаев;
  • Черниговская область - 15 061 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика 23 ноября

По состоянию на утро понедельника, 23 ноября, в мире зарегистрированы 58 615 834 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 387 179 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 23 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

Где в Европе чаще всего умирают от COVID-19

Эксперты определили европейские страны с самым высоким уровнем смертности от коронавируса на каждые сто тысяч населения.

"Рекордсменом" оказалась Чехия. Об этом сообщает минздрав страны, который опирается на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Согласно данным статистики, за последние 14 дней больше всего смертей от коронавируса в Евросоюзе в пересчете на 100 тысяч человек зарегистрировано в Чехии – 23,4.

На втором месте Бельгия с показателем 22,1, на третьем – Болгария (17,2), на четвертом - Польша (14,3), а на пятом - Словения (14,0).

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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине заразил еще +12 079 человек. По состоянию на воскресенье, 22 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 624 744 человека.
  • По состоянию на утро воскресенья, 22 ноября, Киев снова лидировал в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За 24 часа поставили +1199 новых диагнозов COVID-19. Общее число зараженных - 59 006 человек.
  • Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что введение жесткого карантина в Украине – это решение исключительно политическое и эпидемиологическое. Если власти все же примут решение о локдауне, то работа общественного транспорта будет остановлена.
  • Врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита заявил, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация. По его словам, украинцы занимаются самолечением коронавируса и бесконтрольно применяют антибиотики.

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