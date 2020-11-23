Коронавирус в Украине: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов COVID-19

Коронавирус в Украине не утихает / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил еще +10 945 человек. Заразился в том числе 491 ребенок и 447 медработников.

По состоянию на понедельник, 23 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 635 689 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11 075 человек. За сутки умерли еще +124 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 291 060 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +4 143 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Коронавирус в Украине - статистика 23 ноября / maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 60218 случаев;

Винницкая область - 15 476 случаев;

Волынская область - 21 864 случая;

Днепропетровская область - 29654 случая;

Донецкая область - 20262 случая;

Житомирская область - 26 966 случаев;

Закарпатская область - 21 538 случаев;

Запорожская область - 24 442 случая;

Ивано-Франковская область - 32 296 случаев;

Киевская область - 31 212 случаев;

Кировоградская область - 4358 случаев;

Луганская область - 5679 случаев;

Львовская область - 41 279 случаев;

Николаевская область - 15 320 случаев;

Одесская область - 37 901 случай;

Полтавская область - 18 557 случаев;

Ровенская область - 28 194 случая;

Сумская область - 23 167 случаев;

Тернопольская область - 25 813 случаев;

Харьковская область - 51 637 случаев;

Херсонская область - 8704 случая;

Хмельницкая область - 26 430 случаев;

Черкасская область - 18 292 случая;

Черновицкая область - 31 369 случаев;

Черниговская область - 15 061 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика 23 ноября

По состоянию на утро понедельника, 23 ноября, в мире зарегистрированы 58 615 834 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 387 179 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 23 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

Где в Европе чаще всего умирают от COVID-19

Эксперты определили европейские страны с самым высоким уровнем смертности от коронавируса на каждые сто тысяч населения.

"Рекордсменом" оказалась Чехия. Об этом сообщает минздрав страны, который опирается на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Согласно данным статистики, за последние 14 дней больше всего смертей от коронавируса в Евросоюзе в пересчете на 100 тысяч человек зарегистрировано в Чехии – 23,4.

На втором месте Бельгия с показателем 22,1, на третьем – Болгария (17,2), на четвертом - Польша (14,3), а на пятом - Словения (14,0).

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